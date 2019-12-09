Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил с юбилеем экс-начальника Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

«Дорогие друзья! Сегодня юбилей у нашего БРАТА Артура Ванецяна. Несмотря на свою молодость, Артур Ванецян получил прекрасное образование и воинское звание «генерал». Он последовательно занимал ответственные должности в Службе национальной безопасности Армении, которую возглавлял с 2018 года. Убеждён, что Артур Ванецян является большим другом российского народа и сторонником укрепления отношений между Россией и Арменией. Искренно поздравляю Артура Ванецяна с днём рождения, желаю крепкого здоровья и успехов!», — написал Рамзан Кадыров в Instagram, опубликовав совместную фотографию.

16 сентября премьер-министр Пашинян на пресс-конференции в армянском Ванадзоре сообщил об отставке директора СНБ Артура Ванецяна. Вслед за этим Ванецян выступил с заявлением, в котором, в частности, назвал нынешнюю модель поведения политического руководства республики «не тем путём, который ведёт к осуществлению целей». «Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом: «Остановись!»», — говорилось в заявлении Ванецяна.

Позже, 23 сентября, на пресс-конференции в Лос-Анджелесе Пашинян раскритиковал заявление Ванецяна по поводу отставки. Глава правительства квалифицировал слова Ванецяна как нарушение кодекса чести офицера и сравнил его поведение с действиями путчистов на закате СССР в августе 1991 года. Более того, он отметил, что поступок Ванецяна можно сравнить с выбрасыванием погон в урну.

Minval.az