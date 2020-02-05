Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в ближайшее время совершит визит в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В ближайшем будущем в Баку состоится заседание Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция и президент Реджеб Тайип Эрдоган будет нашим гостем», — сказал Алиев в среду, принимая в Баку главу турецкого МИД Мовлуда Чавушоглу.

Алиев выразил уверенность, что в 2020 году азербайджано-турецкие отношения будут успешно развиваться. «В прошлом году у нас были значительные успехи, мы совместными усилиями завершили прокладку газопровода TANAP до границы Европы. Кроме этого, успешно реализуются и другие проекты, в том числе будет развиваться железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев также выразил признательность Турции за эвакуацию граждан Азербайджана из Китая. «Это еще одно проявление азербайджано-турецкого братства. Азербайджан высоко ценит эти действия», — добавил азербайджанский лидер.

Президент отметил, что Азербайджан и Турция оказывают взаимную поддержку в ПАСЕ. «К сожалению, Азербайджан 20 лет со стороны этой организации выбран мишенью, Турция – еще большее время. К сожалению, за этот период в Совете Европы идет процесс деградации, эта организация теряет свое значение на международном уровне, она не может влиять на процессы, протекающие в мире. Влияние организации находится на низком уровне и основной причиной этого являются двойные стандарты и несправедливость», — подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что в течение 20 лет эта организация исполняет различные политические заказы и Азербайджан выбран мишенью, «против нас распространяется ложь». «Они представляют Азербайджан как отсталую страну, позитивные процессы в Азербайджане не учитываются ими, они стараются только очернить Азербайджан и публикуют необоснованные, подтасованные доклады и принимают такие резолюции. Якобы в Азербайджане имеются политзаключенные, якобы в Азербайджане препятствуют демократическим процессам», — отметил он.

При этом президент Азербайджана отметил, что Совет Европы умалчивает о недемократических процессах, протекающих в Армении, в том числе аресты экс-президентов, журналистов за критику действующих армянских властей. «Почему такое происходит? Почему к Армении одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответы на эти вопросы, и хорошо бы было Совету Европы заняться этими вопросами. Совету Европы надо осудить действия полиции, насилия, убийства граждан со стороны полицейских в ряде ведущих стран СЕ, предъявить претензии правоохранительным органам этих стран. Мы этого не слышим, не видим по телевизору», — подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что сегодня Турция является одним из силовых центров и в Азербайджане этому очень рады. «Ни одна внешняя сила не может повлиять на Турцию, на Азербайджан», — сказал президент.

«Мы продолжим взаимную поддержку в Совете Европы, или на других платформах. Как вы отметили, двойные стандарты есть везде. К сожалению, есть организации, склоняющие голову перед идеологиями. Одной из таких организаций является Совет Европы. Мы новому генсеку, новому председателю заявили, что организация теряет позиции, нужно внести вклад в исправление ситуации. Но, к сожалению, ситуация сейчас такая, какая есть», — отметил, в свою очередь, глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что Азербайджан и Турция продолжат совместную борьбу против двойных стандартов.

Minval.az