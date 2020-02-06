Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития нефтегазовой отрасли в Туркменистане, говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

«Как отметил в ходе встречи Вагит Алекперов, «ЛУКОЙЛ» имеет стратегические интересы в Туркменистане, обладающем значительными запасами углеводородного сырья», — отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь, президент Туркменистана констатировал перспективы сотрудничества с «ЛУКОЙЛом» в рамках межгосударственного диалога с РФ.

Издание «Финмаркет» отмечает, что в настоящее время у «ЛУКОЙЛа» нет проектов на территории Туркменистана.

Minval.az