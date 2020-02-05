«Мы работаем над решением вопросов, связанных с экологическим риском. Стихийные бедствия в последнее время активизировались и в Азербайджане. Учитывая это, мы получаем общие карты с применением высоких технологий, компьютерных программ».

Об этом АПА сказал заведующий отделом ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии, доктор философии по географии Мирнух Исмаилов.

По его словам, активность селей наблюдается на южных склонах Большого Кавказа:

«Это связано с уменьшением лесных участков. Там есть национальный парк, но остаются незащищенные, редеющие участки. Это способствует возникновению селей. Селевые очаги питают реки. В последние годы на склонах Большого Кавказа селевые очаги увеличились до 15 процентов. Это большая цифра. Если это происходило в течение последних 20 лет, то это трагедия. Будущее поколение будет испытывать проблемы, нужно думать об этом».

М.Исмаилов отметил, что летом в реках активизируются сели: «Изучается, сколько снега в бассейнах рек. При таянии снега также будет известно количество воды, поступающей в реку в зависимости от ее массы. Активизация селевых очагов неизбежна».

Заведующий отделом отметил, что были картографированы территории с риском оползня, селей: «Составлены карты этих территорий. Например, южный, юго-восточный склон Большого Кавказа отличается селевой угрозой. От Балакяна до Габалы, Загаталы, Гаха, Шеки – все это активные селевые зоны.

Северо-восточный склон Большого Кавказа подвержен оползням. Это также связано с характером склона. Характер оползней на территории Шамахинского, Гобустанского, Губинского, Хызинского, Гусарского районов также отличается. Там много течений. Оползни — постепенный процесс, но он представляет опасность, наносит ущерб пастбищам, лесам».

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