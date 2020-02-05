Кабинет Министров прокомментировал решение «О внесении изменений в «Товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Азербайджанской Республики, степени таможенной пошлины на импорт и степени таможенной пошлины на экспорт».

Как говорится в сообщении Кабинета Министров, это решение подготовлено с целью освобождения от уплаты таможенных пошлин на импортируемые запасные части, используемые в процессе производства легковых автомобилей в ходе промышленной сборки в форме полного производства с целью усиления их конкурентоспособности на местных и внешних рынках.

В Нефтчалинском промышленном квартале на совместном заводе по производству автомобилей ОАО «Azərmaş» и ОАО «İran Khodrо» (автомобильный завод «Хазар» ООО «AzKron») возникла необходимость освобождения от уплаты таможенных пошлин на импортируемые запасные части, используемые в процессе производства легковых автомобилей с целью усиления конкурентоспособности производимой продукции на местных и внешних рынках. Был подготовлен соответствующий проект решения Кабинет Министров.

В решении дано определение «промышленной сборке в форме полного производства легковых автомобилей», а также предусмотрено определение таможенной пошлины на уровне «0» по запчастям, классифицирующимся в ряде подпунктов в 40-й, 70-й, 83-й, 84-й, 85-й, 87-й, 90-й, 94-й, 96-й группах «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» при ввозе в комплекте для промышленной сборки в форме полного производства легковых автомобилей.

В результате принятия решения прогнозируется дальнейшее повышение конкурентоспособности произведенных в стране легковых автомобилей на местном и зарубежном рынках, а также увеличение в будущем благоприятных условий для создания в нашей стране соответствующих подсобных предприятий.

Minval.az