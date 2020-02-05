Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел брифинг и высказался о Лукашенко и Помпео, о Коронавирусе и планах США.

«Много раз в американской литературе звучал термин «этническое оружие». Это они требовали создать. Бжезинский собрал совещание лет 20 назад и сказал: Можете создать этническое оружие против русских?» — заявил он.

«Нет, он разозлился. Именно только против русских. Против русских они еще не создали — против китайцев они создали. Потому что экономически Китай им не победить. Нужна война, но у него ядерное оружие, значит, через болезнь — всё, «оранжевая революция» не пройдёт, вот далее третий вариант — биологическое оружие — это вот всё на наших глазах разворачивается», — продолжил Жириновский.

«Ну и тут же можно увязать поездку Помпео. Видите — поехал в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. Везде пряники раздавать. Лишь бы оттянуть от России хоть чуть-чуть. Чтобы не дай Бог Белоруссия не создала новое государство с Россией. Вот — пожалуйста — с улыбкой ездит. Иезуитская улыбка — ничего не дадут, но обещают И все бывшие советские республики пять маток сосут: США, Европа с НАТО, исламский мир, Китай и Россия. Представляете, как им хорошо?» — вопрошает лидер ЛДПР.

«Обжираются. Им все дают — бери, бери! Только не с Москвой. И Москва дает. Сколько мы Лукашенко давали. 27 лет. Я был против него вот здесь — в Малом зале. Приехал он. Выступать, по-моему. Проверьте по данным. Меня спросили — а вы за кого будете? Я говорю — за Кибич — премьер-министр в то время действующий. Он лучше. Вот он уже начинает разворачиваться. А Лукашенко обещает — нет-нет, мы с Россией — братья! Вот увидите — разворачиваться будет постепенно. Пусть это не будет вариант Украины — вариант Прибалтики. И все западные наши территории — три (Прибалтика), Украина, Беларусь, Молдавия -шесть. Грузия, Армения — восемь. Все будут постепенно поворачиваться на Запад и становиться антироссийским плацдармом. Азербайджан может устоять. Там во главе Республики более мудрый человек, чем в других, бывших советских», — заключил Жириновский.

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