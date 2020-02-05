«Учителя, врачи тоже избиратели. Они тоже могут встретиться с кандидатами в депутаты».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что об этом пишут на многих сайтах: «Я не понимаю, разве учителя, врачи не являются избирателями? Почему так реагируют на их встречи с лицами, баллотирующимися в депутаты? Каждый гражданин Азербайджана, достигший 18 лет, обладает избирательным правом. Это один из таких вопросов».

М.Панахов подчеркнул, что если местные органы исполнительной власти помогают кандидату, то это нужно расследовать: «Видимо, кто-то хочет прославиться за счет других вещей».

Minval.az