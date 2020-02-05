Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Дата: 2020/02/05 19:50
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
21
За употребление допинга наказаны еще 4 азербайджанских спортсмена.
Во главе Азербайджана более мудрый человек, чем в других, бывших советских, заявил Жириновский
Есть в США, в штате Калифорния, город Глендейл. Его еще называют «маленькой Арменией».
Российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнение рейсов из Ростова в Баку и Екатеринбург.
В январе на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 667,283 млн
«Учителя, врачи тоже избиратели. Они тоже могут встретиться с кандидатами в депутаты».
Пресс-служба Генпрокуратуры распространила заявление по поводу убийства в товузском селе Дондар-Гушчу 10-летней Нармин Гулиевой.
«Состояние эвакуированных их китайской провинции Ухань граждан Азербайджана удовлетворительное, никаких жалоб нет».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (155 км) -Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса Балакенского