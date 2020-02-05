5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова, сообщает пресс-служба главы государства.
5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/02/05 17:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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