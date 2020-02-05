Проживающая по адресу Хатаинский район, ул. Нахимова, поворот 2, дом 118 женщина по имени Эльмира превратила свой двор в мусорную свалку, мешая жить соседям.

Как передает musavat.com, у женщины особое заболевание. Эльмира собирает мусор на улицах, дорогах и со всех окрестностей, принося его к себе во двор и в дом.

Этот процесс продолжается давно, поэтому ворота в ее двор уже не открываются от количества мусора. Соседи жалуются на страшную вонь и говорят, что летом по улице невозможно пройти.

В мусоре развелись мыши, которые проникают оттуда в дома соседей, которые очень недовольны ситуацией:

«Мы не говорим, чтобы женщину выселили. Мы хотим, чтобы мусор расчистили, мы не можем находится в своих домах и на улице. У женщины есть тележка, на которой она привозит мусор к себе во двор. Чтобы мы ни говорили, все бесполезно».

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