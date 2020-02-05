Распространившаяся в социальных сетях аудиозапись в связи со смертью убитой в Товузе Нармин Гулиевой передана следственно-оперативной группе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Накануне в соцсетях всплыла аудиозапись в связи с резонансным убийством 10-летней Нармин Гулиевой. В этой аудиозаписи утверждается, что в смерти ребенка виновен не Илькин Сулейманов, а Алтай Мамедов.

В связи с фактом умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления Сулейманов Илькин Ибрагим оглу (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию. Во время допроса И.Сулейманов полностью признался в содеянном. Товузский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде 2-месячного ареста.

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