«Открытие памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву состоится в праздничные дни Новруза. Это время пока не изменилось».

Об этом АПА сообщил победитель открытого конкурса по скульптуре, объявленного в связи с подготовкой памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, народный художник Ханлар Ахмедов.

Х.Ахмедов сказал, что в ближайшие дни начнется работа по отливке памятника из бронзы: «Пока у нас есть время. Работы осталось не так много. Будем стараться, чтобы установка памятника завершилась до Новруза».

Отметим, открытый конкурс в связи с подготовкой памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, объявленный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Исполнительной Властью города Баку завершился. Из 26 проектов предпочтение было отдано проекту Ханлара Ахмедова. Памятник будет установлен напротив станции метро «Ичеришехер».

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