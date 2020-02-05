Директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева прокомментировала аномально теплую погоду в республике.

«Что сегодня происходит с погодой. Зима на исходе, но в Баку еще ни разу не наблюдалась минусовая температура даже ночью. А происходит то, что ученые предрекали еще 30 лет тому назад. Сегодня мы уже являемся его живыми свидетелями. Изменение климата, можно сказать, налицо. Весь мир сотрясают аномальные явления, которые заметно участились за последние годы. К нам обращаются с вопросами: «Что происходит?» и «Почему зима такая теплая?», «Это исключительное явление или так будет и впредь?». Несмотря на то, что однозначного ответа нет, есть предпосылки для продолжения этой тенденции. Эта тенденция наблюдается уже последние несколько лет, но особенно ярко она проявилась нынешней зимой не только в Азербайджане, но и во многих европейских странах. К примеру, в странах Средиземноморья стоит поистине весенняя погода с температурой 24-27 градусов», — передает слова Тагиевой «Тренд».

По ее словам, в Баку температура превышала климатическую норму на 6 градусов, и в ближайшие 2 дня до 7 февраля в столице ожидается 14-17 градусов тепла, хотя и на фоне порывистого юго-западного ветра, а в степной зоне приблизится к 20-градусной отметке.

«Тем не менее, после продолжительной аномально теплой погоды холодный арктический воздух хоть и не на долго, но все же прорвется и на территорию Азербайджана, принеся с собой резкое изменение погоды», – отметила она.

Директор департамента отметила, что начиная с вечера седьмого февраля в Баку уже будет господствовать усиливающийся северо-западный ветер, с максимальными порывами до 30-35 м/с с 8 часов вечера до утренних часов 10 февраля. Ожидаемый процесс будет сопровождаться осадками, местами переходящими девятого февраля на фоне понижения температуры в мокрый снег, и снегом. На автодорогах Республики, особенно в горных и предгорных районах ожидается гололед.

Minval.az