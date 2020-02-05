4 февраля в предвыборном штабе кандидата в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 Рауфа Арифоглу прошло собрание. В мероприятии принимали участие уполномоченные представители и наблюдатели, которые 9 февраля будут следить за ходом выборов в избирательных участках.

Р. Арифоглу проинформировал присутствующих о ситуации в 35-м округе, призвал их быть бдительными в день выборов, не поддаваться на провокации оппонента, не допустить фальсификаций.

Р.Арифоглу отметил, что власти страны желают проведения прозрачных и справедливых выборов. По его словам, на первом этапе выборов все стали свидетелями того, что были зарегистрированы кандидатуры даже тех, кто вызывал смех или собрал подписи сомнительным образом.

Как отметил Р.Арифоглу, единственный негатив, с которым его команда может столкнуться в этом избирательном округе – это провокации нарушающего правила игры соперника. По словам Р.Арифоглу, только в этом округе страны произошла предвыборная махинация – зарегистрирован и внесен в бюллетень Аббасов Рауф Черкез оглу. В других избирательных округах подобного не было. Как отметил Р. Арифоглу, соперник отправлял женщин-провокаторов на все проводимые им с избирателями встречи. Соперник знает, что он проиграет, поэтому может устроить провокацию 9 числа, считает он.

«Нам поступает информация по этому поводу, нам даже известно в каком избирательном пункте, кто из его людей какие именно действия предпримет. Соперник пойдет на этот шаг, потому что в этом избирательном округе у него нет столько сторонников, сколько он заявляет. Иначе он бы не старался устроить провокации на выборах вместо того, чтобы бороться за победу. Его действия и подготовка «фальшивого» соперника – это шаги, которые могут положить конец любому политику. Такие предвыборные махинации подрывают авторитет политика. Как человек, чьей целью является обман избирателей, может претендовать на депутатство?», – вопросил он.

Как отметил Р.Арифоглу все встречи с избирателями его соперника фиктивные:

«Избирателей там было гораздо меньше, чем посторонних людей. За избирателей выдавались работающие в компании его брата штукатурщики, заливщики бетона, укладыватели асфальта, водители, функционеры партии. Обратите внимание на фотографии с этих встреч, людей снимали со спины. Мы доказали эти махинации».

Р.Арифоглу отметил, что эти выборы запомнятся как самые прозрачные и демократичные выборы в истории Азербайджана. Кандидат в депутаты также сказал, что среди населения Хатаинского района был проведен опрос, и более 70% проголосуют за него, а также отметил, что эти результаты будут обнародованы общественности.

По словам Р.Арифоглу, у него есть факты нарушения избирательного законодательства: как членам избирательных пунктом предлагали взятки, а гражданам раздавали мясо и сахарный песок.

«Несмотря на все это, 9 февраля мы пойдем в избирательные пункты и завершим процесс победой», – резюмировал он.

Minval.az