Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах».

По словам главы государства, сейчас предприниматели знают, каковы правила.

«А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать. Надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан. Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными», — отметил Ильхам Алиев.

Minval.az