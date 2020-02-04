Проживающий в Париже журналист Эльнур Меджидли выступил в социальных медиа со статьей, которую мы представляем вашему вниманию:

Почему необходимо поддерживать именно Рауфа Арифоглу?

Как только Рауф Арифоглу выдвинул свою кандидатуру, я сообщил, что буду поддерживать его. Именно благодаря ему сегодня в медиа, социальных сетях, в общественных дискуссиях проявляется большой интерес именно к Хатаинскому избирательному округу №35.

Недопустима та нервозность, которую с первого дня проявляет его оппонент Игбал Агазаде, нападки членов партии «Умид», непонятна его позиция в отношении человека, который длительное время был его другом.

В адрес Рауф бея в разное время звучали различные обвинения, с разных флангов на него оказывалось давление, звучали оскорбления, но он смог все это выдержать и сегодня стоит с гордо поднятой головой.

Понятно и естественно, что у кого-то это вызывает беспокойство. Но в политике есть кодекс чести, правила игры.

Создание «клона» Рауф бея, организация провокаций в ходе встреч с избирателями – все это не красит политика, позиционирующего себя как демократа, эти и им подобные действия не вписываются в рамки кодекса чести.

Хоть выборы еще не завершены, но прототип Игбала Агазаде в качестве политика уже создан.

Что касается обвинений, выдвинутых в отношении Рауфа Арифоглу, то:

1. Больше всего черносотенцы обвиняют его в том, что он изменил свою политическую позицию.

Те, кто обвиняют его в этом, пусть сначала посмотрят на свое прошлое, пусть не забывают, что председатель ПНФА до 2005 года, председатель Нацсовета и члены партии «Мусават» до 2010 года заседали в Милли Меджлисе с позволения властей.

Менять политику, позицию и партию – это естественно, а иногда и необходимо. Перед тем, как обвинять кого-то в продажности, надо бы взглянуть на «оппозиционных лидеров», годами работавших на власть и проводивших сепаратные переговоры с разными чиновниками.

Кого или что продал Рауф бей? Если ли у вас последовательный ответ на это?

Рауф Арифоглу никого не предавал, все, что он делал, он делал открыто. Он не совершал никаких действий за спиной своего лидера и друзей.

Парочка демагогов может заявить, что, дескать, он предал ценности, в которые верил. Если ценности, в которые вы верили, обесценились, то это уже не ценности. В этом случае ты их уже не предаешь, а просто оставляешь.

Рауф бей открыто, с помощью своей газеты, сформировал себе новый «редут».

Все знают, какое уважение проявляет Рауф бей к Исе Гамбару — лидеру партии «Мусават», в которой он раньше состоял.

От этого избирательного округа никто из партии «Мусават» не баллотируется, а это значит, что они поддерживают Рауф бея.

С этой точки зрения, большинство проживающих на территории Хатаинского избирательного округа № 35 бывших и нынешних мусаватистов проголосуют за Рауф бея.

Опасен и аморален тот человек, который, несмотря на любезничание с внутривластными группировками на протяжении многих лет, все еще пребывает в оппозиции, обманывает несчастных людей и играет на их отчаянии.

2. Почему Рауф бей выдвинулся от избирательного округа, от которого баллотируется Игбал Агазаде?

Неуместный вопрос, потому что, от какого избирательного округа ни баллотировался бы Рауф бей, известные кандидаты выдвинули бы аналогичные обвинения.

Рауф бей имеет право баллотироваться от округа, в котором проживает уже 21 год. Хочу напомнить членам партии «Умид», которые задают этот вопрос, что на президентских выборах в 2013 году, несмотря на то, что оппозиционный лагерь выдвинул единого кандидата — Джамиля Гасанли, председатель их партии тоже выдвинул свою кандидатуру. Почему называющий себя независимым и оппозиционным председатель партии пошел на этот шаг, хотя знал, что не сможет набрать больше голосов, чем Джамиль Гасанли.

На что был рассчитан его шаг, было ли его участие в выборах заказом внутривластных групп, было ли это сделано, чтобы урвать хотя бы часть голосов оппозиционно настроенного электората?

На этот вопрос должен ответить Игбал Агазаде.

3. На Рауфа Арифоглу нацелились за то, что предвыборный штаб посетили близкие люди Али Гасанова, с которым у Рауф бея в свое время были контакты.

Все знают мою позицию в отношении Али Гасанова, но не стоит забывать, что до конца прошлого года он был помощником президента по общественно-политическим вопросам и курировал прессу.

Он контролировал многие проекты, связанные с прессой, и контакты с ним главных редакторов и журналистов были вполне естественны.

Али Гасанов уже не занимает эту должность, поэтому не стоит уделять этому вопросу много внимания.

Но тем, кто привлекает внимание к этому моменту, надо напомнить, что до 2015 года Игбал Агазаде избирался депутатом не без помощи экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Неужели Игбала Агазаде совсем не беспокоит тот момент, что его имя связано с человеком, который, позабыв о своих прямых обязанностях, сдирал деньги с предпринимателей, бросал в тюрьму журналистов, писал лживые доносы руководству страны, позабыв о вопросах безопасности страны, занимался торговлей, позволял у нас в стране иностранным спецслужбам чувствовать себя весьма вольготно?

Но самое странное, что люди, которых арестовывал, шантажировал и мучил экс-глава МНБ, сейчас защищают председателя партии «Умид».

Совместная деятельность Игбала Агазаде с МНБ понятна, но вас-то что с ним связывает?

4. Рауфа Арифоглу ненавидят бывшие должностные лица и чиновники-олигархи, которые впали в немилость и расстались с должностями. Потому что пока они увязают в болоте, Рауф бей восходит на вершину.

С этой точки зрения можно понять их зависть и ревность.

В отличие от них, Рауф Арифоглу не плюет в колодец, из которого пьет.

Поэтому сотни представителей властей поддерживают Рауфа Арифоглу и уважают его. Но самой большой поддержкой для Рауф бея является он сам.

5. Если выбирать между Рауфом Арифоглу и Игбалом Агазаде, то выбор однозначно должен быть сделан в пользу Рауф бея.

Потому что Рауф бея поддерживает реформистское крыло правительства, а второго кандидата – попавшие в немилость и пытающиеся сохранить свое место старики.

Рауф бей направил все внимание на выборы, он сторонник проведения прозрачных выборов и предвыборной кампании.

Игбал Агазаде же предстал в роли ребенка, который хитрит и капризничает, от его выходки с клоном Рауфа Арифоглу веет духом МНБ, эта практика не добавляет ему ни чести, ни уважения.

Рауф Арифоглу – профессиональный журналист и умелый менеджер, у него уже есть несколько творений. У него есть «корабль» под названием газета «Ени Мусават», и он, будучи капитаном этого «корабля», провел его сквозь бури и волны, сохранив свой коллектив.

Деятельность же его оппонента ограничивается председательством в партии, которая сеет в обществе безнадежность.

Рауф бей и националист, и сторонник государственности, а его оппонент, как видно, еще полностью не определил свои позиции.

Подводя итог всему перечисленному, на основе собственных наблюдений, полагаю, что Рауф бей заслуживает шанс стать депутатом от Хатаинского избирательного округа № 35.

Через месяц уже закончатся и сами выборы, и обсуждения после них.

Не стыдно ли после всего этого будет тем, кто ради своего эго и амбиций прибегают к грязным предвыборным махинациям, выйти к народу и что-то сказать?

Свободные, прозрачные и справедливые выборы – это желание каждого из нас.

Не стоит за короткий предвыборный процесс настолько опускаться и отбивать у людей желание ходить на выборы своими грязными делами.

Minval.az