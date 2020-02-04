«Уже в которых выборах используются веб-камеры. Приблизительно на 20%, то есть в 1000 пунктах установлены веб-камеры».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что следить за процессом выборов с помощью веб-камер очень просто: «Никакого разрешения не требуется. Любой желающий может войти на сайт ЦИК и в день выборов наблюдать за ходом голосования. Независимо от местоположения, из любой точки земного шара любой человек может наблюдать за ходом выборов. Это есть и в практике выборов в демократических странах. В Азербайджане созданы все условия для прозрачных и свободных выборов».

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