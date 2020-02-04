В Баку внедрят единый тариф для такси, который при этом будет разниться в дневное и ночное время суток. Об этом заявил председатель Совета правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, выступая в эфире радио передачи AVTO FM, пишет «Спутник».

В течение шести месяцев будут разработаны тарифы, подготовка которых началась в рамках работы над Дорожной картой такси, указал он. Уже подсчитаны доходы, которые может получить государственный бюджет, а также необходимое для Баку количество такси.

По имеющимся данным, в настоящее время в столице не менее 25 тысяч частных автомобилей незаконно предоставляют услуги перевозки пассажиров. Их водители не придерживаются восьмичасового графика работы. При этом поток пассажиров постоянен. По подсчетам БТА, для азербайджанской столицы достаточно 8,5 тысяч такси. А если принять во внимание 16-часовой рабочий день, то это означает открытие 25 тысяч официальных рабочих мест.

«Мы должны организовать работу такси таким образом чтобы завтра могли посадить в него свою дочь, мать, туриста», — отметил Керимли.

В Бакинском транспортном агентстве начат проект по освещению наземных пешеходных переходов («зебр»), напомнил также глава ведомства. В будущем такие «зебры» планируется подключить к альтернативным источникам энергии, чтобы снизить расходы.

С другой стороны, остается актуальным вопрос безопасности перевозки пассажиров автобусами, указал Керимли. Согласно имеющимся данным, в 2019 году осуществлена транспортировка 801 миллиона пассажиров. За этим стоит большой труд и кадры не старше 35 лет, заметил глава транспортного агентства.

С учетом растущего пассажиропотока за последний год в столицу доставлено 200 автобусов, что означает безопасную транспортировку около 200 тысяч пассажиров, отметил Керимли.

Minval.az