Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин в Газахском районе для обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и приусадебных участков, используемых для посева, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 14 населенных пунктах Газахского района с населением 46271 человек, для проектирования и бурения 14 субартезианских скважин из госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 980 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az