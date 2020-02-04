За особые заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры Алибаба Балаахмед оглу Мамедов награжден орденом «Шараф.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
За особые заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры Алибаба Балаахмед оглу Мамедов награжден орденом «Шараф.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2020/02/04 17:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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