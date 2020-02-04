Аналитики авторитетного исследовательского центра Global Firepower составили новый рейтинг стран мира по военной мощи (Military Strength Ranking-2020).

Рейтинг учитывает потенциал государств в вооружениях, личном составе, наличие тех или иных род войск, экономическое состояние, численность населения и другие показатели.

Так, Азербайджан в рейтинге занял 63 место. Согласно рейтингу, военный бюджет нашей страны составляет $2 млрд 805 млн. Общее количество военнослужащих в стране составляет 426 тысяч человек, среди которых 126 тыс. – активный личный состав. По воздушной мощи Азербайджан занял в рейтинге 58-е место, по числу танков – 30-е место, бронеавтомобилей – 48-е место, самоходной артиллерии – 23-е место, буксируемой артиллерии – 39-е место. А по силе флота Азербайджан занял в отчете 55-е место среди 138 стран.

Грузия в рейтинге военной мощи заняла 93 позицию, а Армения 112 место (по сравнению с прошлогодним показателем Армения потеряла 16 позиций (96 место в прошлом году).

На первом месте оказались США, далее следуют Россия и Китай. Турция обладает 13-й самой сильной армией в мире. Иран занимает 14-ое место.

Minval.az