5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов.

В районах Азербайджана осадков ожидаются дожди, в горных районах снег, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Minval.az