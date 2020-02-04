Названо количество землетрясений, имевших место в январе текущего года в Азербайджане и прилегающих территориях.

Как передает Report, директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли сказал, что за прошедший период в стране было зарегистрировано 550-560 подземных толчков.

По его словам, на территории страны толчки происходят ежедневно: «В январе в Азербайджане произошло 4 толчка магнитудой свыше 3. Эти толчки произошли в Каспийском море и в Мингячевире».

Директор подчеркнул, что толчки в Мингячевире произошли на большой глубине и были не ощутимыми: «Если бы это землетрясение произошло на меньшей глубине, могли быть серьезные последствия. Потому что Мингячевир до сих пор не до конца изучен с сейсмологической точки зрения. Хоть этот вопрос до сих пор постоянно поднимается, никаких исследований не проведено. Мингячевир сейчас самая опасная зона для Азербайджана, потому что там непосредственно под водным бассейном проходят разломы. Это землетрясение также произошло в бассейне».

Minval.az