В рамках избирательной кампании кандидат в депутаты от 3-го Хатаиснкого избирательного округа Рауф Арифоглу 3 февраля начал интересную кампанию. В связи с тем, что на территории 35-го округа от жителей поступает очень много жалоб на общественный транспорт, Рауф Арифоглу решил лично ознакомиться с ситуацией, прокатившись в нескольких маршрутных автобусах. Этот его шаг был встречен избирателями с большим интересом и удивлением.

Так в автобусе № 40 он выслушал жалобы пассажиров. Граждане пожаловались кандидату в депутаты на небольшие размеры автобусов и постоянные давки. Также они отметили, что из-за отсутствия прямых маршрутов в сторону центра города им приходится делать пересадки, а это весомо «бьет по карману».

Один из пассажиров, проживающий на ул. Инглаба Исмаилова, пожаловался на проблемы с водой после снятия баков с крыш жилых зданий.

В маршрутном автобусе № 46 пассажиры тоже жаловались на плохо развитую транспортную сеть. А родители школьников посетовали на проблемы в системе образования и на то, что дети не могут усвоить программу куррикулума.

Рауф Арифоглу отметил, что для него важно выслушать все проблемы — как мелкие, так и глобальные, поэтому он старается напрямую встретиться и поговорить с гражданами.

Minval.az