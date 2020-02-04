Пресс-службы Министерства здравоохранения и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

На сегодняшний день в отделении инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра находятся 5 человек.

Один из них — гражданин Азербайджана 1993 года рождения, обучающийся в Китае. Температура у пациента нормальная, жалоб нет, он будет обследован до окончания срока карантина.

Второй- гражданин Азербайджана 1992 года рождения, обучающийся в Пекине. Он приехал с супругой 1993 года рождения. Жалоб нет, оба будут обследованы.

У гражданина Азербайджана 1998 года рождения, также обучающегося в Китае, во время перехода на пограничном пункте температура была несколько выше нормы. В настоящее время врачи обследуют его, оказывается необходимая помощь.

Температура гражданина Азербайджана 1998 года рождения, получающего образование в Китае, в норме, жалоб нет. Он будет обследован до окончания срока карантина.

Температура гражданки Азербайджана 1997 года рождения, обучающейся в Пекине, нормальная, жалоб нет.

Все они прибыли в страну транзитными авиарейсами из Стамбула и Москвы.

Что касается гражданина Китая, обучающегося в Баку, то он сегодня будет выписан, так как завершается срок карантина. Проблем со здоровьем нет.

Minval.az