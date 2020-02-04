«Предпринимателям создали очень большие возможности. Поэтому мы выдвигаем им требования: они должны быть честными, чисто работать, не идти по кривой дороге, не укрываться от налогов».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам первого года исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах, передает АзерТАдж.

Пусть полностью выплачивают налоги, и кроме налогов никому, ни одной организации, ни одному лицу не дают ни маната. Потому что у взяточничества есть две стороны: дающий и берущий. И я сейчас говорю потенциальным взяткодателям, прекратите это. Если кто-то безосновательно требует у вас что-то, немедленно сообщайте об этом в Администрацию президента, Кабмин, центральные исполнительные органы. Это недопустимо. Потому что во многих случаях препятствием для развития предпринимательства является самоуправство чиновников. Как только чиновники замечают, что где-то начинается работа, в некоторых случаях немедленно спешат туда и требуют свою долю, или же хотят что-то урвать. Этому должен быть положен конец», — подчеркнул Ильхам Алиев.

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