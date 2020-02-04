После продолжительной болезни скончался журналист Джаваншир Джахангиров.

Об этом АПА сообщил его сын Джавид Джахангиров.

Он сказал, что отец скончался сегодня утром в городской клинической больнице №1.

Джаваншир Мурадхан оглы Джахангиров родился 30 октября 1955 года в Баку. В 1962-1972 годах учился в бакинской средней школе №172. В 1982 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. В 1983 году начал работать младшим редактором в Государственном комитете телевидения и радиовещания Азербайджана. В 1986-1992 годах работал главным редактором в редакции «Гянджлик». С 2009 по 2015 г. работал заместителем председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание». В последнее время работал заместителем директора по программам на «Азербайджанском Радио» и преподавателем Академии Телерадио.

Minval.az