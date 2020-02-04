Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев».
В публикации говорится: «Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев»! Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений.
Желаю Поладу Бюльбюльоглу — яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!»
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Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, ölkəmizin Rusiya Federasiyasındakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğunu 75 illiyi və “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olunması münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Polad Bülbüloğlu yaradıcılığı insanların qəlbini mehribanlıq, nəciblik, yenilməz ruh yüksəkliyi kimi hisslərlə əhatə edir. Qeyri-adi istedadı və tükənməz enerjisi ona zaman çərçivəsi ilə məhdudlaşmayan gözəl əsərlər yaratmağa imkan vermişdir. Onun mahnıları müxtəlif nəslin nümayəndələri tərəfindən çox sevilir. Dost və pərəstişkarlarının sevgi və hörmətini qazanmış parlaq və istedadlı şəxsiyyət Polad Bülbüloğluna möhkəm cansağlığı, doğma və yaxınlarının əhatəsində firavan həyat arzulayıram! Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев»! Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений. Желаю Поладу Бюльбюльоглу — яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!