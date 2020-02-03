Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане в 2020 году составит около 200 млн манатов, приоритет необходимо отдавать кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил президент страны Ильхам Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

«Развитию предпринимательства в Азербайджане уделяется большое внимание, прежде всего, со стороны президента. Но мы хотим, чтобы предприниматели работали честно, выплачивали налоги и больше никаких выплат никому не осуществляли. Если у предпринимателей кто-то необоснованно требует деньги, сразу сообщайте мне, в Администрацию президента, кабинет министров. Предприниматели должны в полном объеме выплачивать налоги и на этом все», — сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, в 2020 году объем льготного кредитования бизнеса (по линии Фонда развития предпринимательства) составит около 200 млн манатов (в 2019г – 175 млн манатов). «В целом, до сих пор объем льготного бизнеса из государственных средств превысил 2 млрд манатов», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо расширять кредитование малого и среднего предпринимательства, так как это важно для увеличения объема ВВП страны.

Алиев также призвал частные банки активнее кредитовать бизнес. «Преимущество должно отдаваться бизнес-кредитам, а не потребительским кредитам. Частные банки должны снижать ставки по бизнес-кредитам. Центробанк в 2019 году снижал учетную ставку, эта тенденция продолжается и в 2020 году. Поэтому и банки должны снижать ставки по кредитам. Государство создает для них условия, поэтому банки должны быть более ответственными и содействовать экономическому росту. Поручаю Центробанку и кабинету министров держать ситуацию под контролем, постоянно проводить мониторинги, информировать меня о ситуации с бизнес-кредитованием», — отметил он.

Президент подчеркнул также решить вопрос с залогом имущества при выдаче банками кредитов. «Это касается, прежде всего, регионов, где залог под кредит банки требуют имущество в Баку. Это недопустимо», — добавил Алиев.

Minval.az