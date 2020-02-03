«У Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) есть страны-мишени и Азербайджан – одна из них».

Об этом АПА заявил вице-спикер Государственной Думы России, руководитель делегации России в ПАСЕ и вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой.

«Пока не было России в ПАСЕ, Азербайджан очень много критиковали, и будут продолжать критиковать. Но это можно пережить, ведь доклады носят рекомендательный характер. Для нас главное – суверенитет страны и воля избирателей на выборах», — подчеркнул П.Толстой.

Говоря о сотрудничестве делегаций двух стран в ПАСЕ, российский парламентарий отметил, что они развиты на высоком уровне: «У нас сложились хорошие отношения в рамках ПАСЕ. Я надеюсь, что мы и дальше будем развивать сотрудничество».

Minval.az