Обнародован список лиц, освобожденных от выпускных экзаменов на основании психологической, медицинской, педагогических комиссий.

Как говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), на основании решения психологической, медицинской, педагогических комиссий, действующих в Министерстве образования и в отделах образования городов (районов), в 2019-2020 учебном году до 3 февраля ГЭЦ освободил от участия на выпускных экзаменах 615 учащихся IX и XI классов.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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