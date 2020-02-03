Посольство США в Баку на своей странице в Facebook опубликовало сообщение об ограничении въезда в страну не гражданам США и не имеющим права на проживание в США в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае, за исключением Гонконга и Макао.

«Согласно указу президента США, лицам, не являющимся гражданами США, либо не имеющим права на проживание на территории страны, запрещается въезд в Соединенные Штаты в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае. Если вы проживаете в Китае, недавно ездили в Китай или намерены поехать в Китай до планируемой поездки в США, мы рекомендуем отложить собеседование для получения визы на 14 дней, после дня выезда из Китая», – сказано в сообщении.

Данное ограничение связано с распространением в Китае смертельного коронавируса, от которого уже погибло более 360 человек и более 12 тысяч человек заражены им.

Minval.az