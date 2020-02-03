В связи с обнаруженным в конце прошлого года в Китае коронавирусом 2019-nCoV по поручению Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий в автобусах (международных и внутренних рейсов) начата реализация соответствующих мер для снижения риска возникновения эпидемии.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, руководителям компаний-перевозчиков поручено ежедневно дезинфицировать автобусы, в частности участвующие в международных перевозках. Процесс полностью контролируется Службой.

«Хотя вероятность заражения вирусом в Азербайджане крайне мала, компаниям, осуществляющим международные и внутренние перевозки, дано серьезное поручение. Если раньше дезинфекция проводилась раз в неделю или раз в 15 дней, то теперь международные автобусы будут дезинфицироваться ежедневно, а межрегиональные и междугородние автобусы — раз в три дня», — сказала Аллахъярова.

Minval.az