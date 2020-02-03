2 февраля в рамках предвыборной агитационной кампании кандидат в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа № 35 Рауф Арифоглу провел встречу с избирателями на улице Нахимова.

Рауф Арифоглу отметил, что в ходе предвыборной кампании избиратели были очень активны и оказали ему значительную поддержку. По словам Р.Арифоглу, после того, как он станет депутатом, в первую очередь он поднимет вопрос о переименовании этой улицы. Р. Арифоглу отметил, что на этой территории проводятся работы по благоустройству и с помощью СМИ он привлек к этому округу особое внимание.

Р. Арифоглу уверил избирателей, что после выборов начатый процесс не остановится, а наоборот, будучи депутатом 41 тысячи граждан, он даст старт еще более масштабным работам.

Рауф Арифоглу поблагодарил кандидатов, отказавшихся от участия в выборах в его пользу. Он отметил, что объединил с ними предвыборные платформы, и они будут вместе работать ради повышения благосостояния граждан.

В День молодежи Рауф Арифоглу отметил, что будет стараться для продвижения молодежи, обеспечения их работой и возможностями создать бизнес.

Как отметил Р.Арифоглу, во время своего первого выступления в парламенте он перечислит все улицы, относящиеся к 35-му округу, и поблагодарит за оказанное доверие, а также поклянется исполнить все предвыборные обещания.

Рауф Арифоглу отметил, что в избирательном бюллетене есть его клон, а его имя идет вторым в списке. Кандидат в депутаты призвал избирателей сделать второго первым.

Р.Арифоглу призвал избирателей пойти на выборы 9 февраля и проголосовать за него.

Р.Арифоглу отметил, что подготовил экономическую программу и платформу по этому округу, и пообещал в предстоящие годы реализовать все пункты.

Жители рассказали кандидату в депутаты о своих проблемах с водой, об отсутствии детских площадок, увеличении числа бездомных собак. Также пожаловались на проблемы с документами на жилье, отсутствие телефонных линий. Р.Арифоглу сказал, что знает об этих проблемах, сообщил о них в нужные инстанции, и отметил, что поэтапно проблемы будут решены, в районе будет реализован проект по благоустройству «Abad həyət». Жители попросили Р.Арифоглу посодействовать, чтобы об их проблемах узнали соответствующие структуры.

Затем жители ул. Нахимова пригласили Р.Арифоглу на чай. Далее члены предвыборного штаба Р.Арифоглу прошли пешком от ул. Нахимова, поворот 2 до адреса ул. Нахимова 6а и ознакомились с проводимыми там работами по благоустройству.

Minval.az