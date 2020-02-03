Стало известно, когда в Азербайджане наступит весна.

Как сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, в этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36.

Солнце переместится из южного полушария в северное. В этот момент центр Солнца окажется на пересечении эклиптики с небесным экватором. В астрономии это называется точкой весеннего равноденствия.

25 февраля будет отмечаться «су чершенбеси», 3 марта – «од чершенбеси», 10 марта – «йель чершенбеси», а 17 марта – «торпаг чершенбеси».

Minval.az