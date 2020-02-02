Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала ролик по случаю Дня молодежи.
«Минвал» представляет вашему вниманию данный ролик.
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала ролик по случаю Дня молодежи.
«Минвал» представляет вашему вниманию данный ролик.
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Дата: 2020/02/02 14:46
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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