Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала ролик по случаю Дня молодежи.

«Минвал» представляет вашему вниманию данный ролик.

 

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#gələcəyimİZ #AzərbaycanGəncliyi #GənclərGünü #AZGF

Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az