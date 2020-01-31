Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном составе подписала российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Ассамблеи.

Под данным документом подписались 76 парламентариев, в том числе вся российская делегация (17 человек), 12 представителей Турции, восемь от Армении, семь от Италии, шесть от Азербайджана, пять от Сербии, по три представителя от Германии, Франции, Словакии и Кипра, по два от Молдавии, Боснии и Герцеговины, и Греции. А также по одному парламентарию от Исландии, Дании и Сан-Марино.

В то же время, среди подписавшихся не оказалось ни одного представителя прибалтийских стран, Украины и Польши, также являющихся членами ассамблеи, в истории которых Вторая мировая война оставила значительный отпечаток.

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