Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор Гасан Ширинов отправлен на пенсию в связи с достижением максимального возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

Об этом заявили в МВД, передает Репорт.

Minval.az