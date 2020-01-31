Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор Гасан Ширинов отправлен на пенсию в связи с достижением максимального возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.
Об этом заявили в МВД, передает Репорт.
Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор Гасан Ширинов отправлен на пенсию в связи с достижением максимального возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.
Об этом заявили в МВД, передает Репорт.
Дата: 2020/01/31 17:19
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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