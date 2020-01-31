Один из граждан обратился на страницу «polisazerbaycan» Министерства внутренних дел в «Instagram» с информацией о том, что человек с аккаунта «tt.elcan_» на своей странице пропагандирует употребление наркотиков.

Как сообщили АПА в Министерстве, информация была передана в Управление по борьбе с наркотиками. Сотрудники Управления установили, что страница «tt.elcan_» принадлежит жителю Сураханского района, проживающему в поселке Говсаны Эльджану Шахвердиеву. Он был задержан и передан следствию. Э.Шахвердиев в своем показании признался в том, что пропагандировал употребление наркотиков на своей странице.

Отметим, что в отношении Э.Шахвердиева согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста на 25 суток.

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