В Баку на сотрудника ГДП совершено нападение.

Как сообщили АПА в Главном управлении дорожной полиции МВД, 31 января в 10:00 на территории Гарадагского района инспектор дорожной полиции задержал автомобиль «Reanault Tondar» (99-UD-071). Однако водитель автомобиля, житель Баку Сеидзаде Мирсамир Миргашим оглу (1995 г.р.) не подчинился требованиям сотрудников, напал с ножом на патрульного, нанеся ему телесные повреждения.

Благодаря быстрой реакции старшего сержанта полиции Анара Ибрагимова, удалось обезоружить водителя и передать его следственным органам.

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