«Практически единственным обсуждаемым, среди наблюдателей, итогом встречи Мамедъяров-Мнацаканян стала её продолжительность. Этот сугубо технический параметр говорит о том, что так называемой «субстантивности», то есть конкретики, не было и в этот раз. В следующий раз министрам можно беседовать уже не 7, а 27 часов, чтобы хоть чем-то «накормить» прессу, изобретая «сенсации» на пустом месте, однако о реальном продвижении процесса урегулирования конфликта при этом говорить не приходится».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве.

По его словам, позиция армянской стороны осталась в неизменном виде, так как «никаких протестов, заявлений, требований от азербайджанской делегации мир так и не услышал».

«Видимо, надо понимать это так, что азербайджанскую сторону устраивают все инновации по Карабаху, которые бодро и регулярно озвучивает Никол Пашинян и, соответственно, проводит в жизнь Зограб Мнацаканян, в частности в Женеве. Другого объяснения здесь просто нет», – отметил наш собеседник.

«В то же время информация о телефонном разговоре Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона говорит о том, что президент Азербайджана ещё раз довёл до французского коллеги позицию Баку по конфликту. В диалоге президентов шла речь о весне, с надеждой, что в вопросе урегулирования будет достигнут определённый прогресс. Ориентироваться на весну, видимо, можно по ряду причин, которые связаны не только уже с четырёхлетней годовщиной «апрельской» войны, но и с парламентскими выборами в Азербайджане, которые существенно усилят линию Баку по всем вопросам.

Следует учесть и тот факт, что Макрон в последнее время занимает очень взвешенную позицию по всем ключевым проблемам, в том числе связанным с интересами Российской Федерации. Макрону хорошо известна позиция Москвы и по карабахскому урегулированию, поэтому его разговор с Ильхамом Алиевым, по той же теме, не был формальным. Поэтому не думаю, что Макрон полностью поддерживает карабахские проекты Пашиняна, несмотря на то, что принимает участие в мероприятиях армянских сообществ», – подчеркнул Г.Трофимчук.

Minval.az