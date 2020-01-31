В конце прошлого года Исполнительная власть Баку выступила с инициативой по созданию в городе зеленых уголков. В связи с этим глава города Эльдар Азизов подписал распоряжение, согласно которому предпринимателям, руководителям предприятий и организаций рекомендуется создать «зеленые уголки» перед заведениями общественного питания, торговли, зданиями управлений, предприятий и другими объектами.

На эту экологическую инициативу мэрии откликнулось большое количество владельцев объектов, и в направлении озеленения города была проведена немалая работа. К инициативе также подключился ряд общественных организаций.

Так, Инициативная группа «Зеленый Баку» на основе проведенных мониторингов составила рейтинг семи центральных районов города и объектов в Баку с наилучшими и худшими показателями в плане создания зеленых уголков. Как сообщили сайту «Хаккын.аз» в Инициативной группе, рейтинг возглавил Хатаинский район.

Хатаинский район

Сабаилький район

Затем по списку идут Наримановский и Сабаильский районы. Последнее место в рейтинге занял Насиминский район. Также не удовлетворительна работа по озеленению в Ясамальском районе. Инициативная группа «Зеленый Баку» также обнародовала фотографии объектов, которые заняли первое и последнее места в рейтинге.

«Создание зеленых уголков и бережное отношение к ним должно являться делом не только государственных органов, но и каждого любящего свой город человека. Считаем своим долгом показать общественности объекты, владельцы которых, зарабатывая большие деньги, безответственно относятся к благоустройству и озеленению прилегающей территории. В настоящее время уточняются истинные владельцы таких объектов, имена которых будут представлены на суд общественности. Если каждый из нас посадит дерево, создаст зеленый уголок или будет ухаживать за зелеными насаждениями, то наш город станет намного зеленее», — заявили в Инициативной группе.

Насиминский район

Ясамальский район



Наримановский район

Насиминский район

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