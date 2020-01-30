На станциях Бакинского метрополитена укладываются тактильные плитки для незрячих пассажиров. Об этом Trend сообщил пресс-секретарь столичной подземки Бахтияр Мамедов.

Тактильные плитки играют роль не только указателей, но еще и являются разграничительной линией безопасности на перроне.

Как сообщил Мамедов, плитки прокладываются от входа на станцию вплоть до платформы. Они появятся на всех капитально отремонтированных станциях.

В настоящее время в составе Бакинского метрополитена имеется 25 станций, одно электродепо и три линии, общей протяженностью 36,6 километра. Согласно «Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена», в будущем метрополитен будет состоять из 76 станций, 6 электродепо и 5 линий (три существующие — Зеленая, Красная и Фиолетовая ветки, и две дополнительные — Голубая и Желтая), протяженностью 119,1 километра. То есть, в перспективе предстоит строительство 51 станции и двух новых линий метро, протяженностью 84,3 километра.

Minval.az