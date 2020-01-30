«В Азербайджане материнская и младенческая смертность выше, чем могла быть».

Об этом АПА сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в результате работы, проделанной за последние 10 лет в Азербайджане, материнская и младенческая смертность снизилась.

«Но этот показатель можно еще более снизить. С улучшением качества медицинских услуг смертность среди матерей и младенцев еще более снизится. Мы проводим совместную работу в этом направлении», — добавила она.

Minval.az