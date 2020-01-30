«Всего на внеочередных парламентских выборах exit-poll будут проводить пять структур».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Отметим, Лига защиты трудовых прав граждан на парламентских выборах совместно с организацией AJF&Associates Inc. (США), Центр мониторинга мнений, Фонд «Права человека XXI век – Азербайджан» совместно с Институтом социологических исследований Opinion Way (Франция) были зарегистрированы как структуры, которые будут проводить exit-poll.

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