Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,19 млн манатов на работы по улучшению снабжения водой для орошения посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 17 субартезианских скважин в Геранбойском районе.

Данные работы будут проведены в 16 населенных пунктах с общей численностью населения 30,378 тыс. человек.

Minval.az