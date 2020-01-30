Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве были «самыми интенсивными» за последние годы, сказала РИА Новости пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева по итогам встречи Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Первый раунд переговоров состоялся вчера, встреча длилась 7 часов. Сегодня же министры провели почти 4-часовую встречу.

«Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве по урегулированию карабахского конфликта были самыми интенсивными за последние годы. Стороны обсудили представленную сопредседателями повестку», — сказала представитель МИД.

С ее слов, были обсуждены предложения, выдвинутые в 2019 году, в частности, подготовка двух народов к миру, гуманитарный обмен, принципы и элементы, составляющие основу урегулирования, особенно принципы и пункты Хельсинского заключительного акта и, наконец, интенсификация переговорного процесса.

Министры достигли договоренности вновь встретиться в ближайшее время, добавила Абдуллаева.

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