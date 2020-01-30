Возле китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса 2019-nCoV, открыли первую больницу для инфицированных. Об этом пишет Daily Mail.

Здания больницы пустовали, поскольку их недавно построили и планировали открыть в мае. Совместными усилиями волонтеров, сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и военных корпуса обустроили за 48 часов.

Они рассчитаны на 1 тыс. пациентов. Первая партия зараженных была доставлена в региональный медицинский центр в Хуангане во вторник, 28 января, откуда их переведут в новую больницу.

Minval.az