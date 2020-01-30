Стали известны подробности в связи с убитой своим мужем Иманом Мамедовым 16-летней Фатиме Гамбаровой.

Как сообщают местные СМИ, отец Фатимы сожительствовал с ее матерью без заключения брака, а через год они расстались. У него ранее была другая семья. Затем мать Фатимы вышла замуж во второй раз и переехала в Баку, а ее дочь проживала в селе Хасанли с бабушкой.

В октябре 2019 года мать Фатимы стала настаивать на том, чтобы забрать ее из школы и отвезти к проживающему в России деду. 1 ноября 2019 года на педагогическом совете в школе обсудили ситуацию в семье Фатимы и освободили ее от посещения школы. Ранее семья получила аттестат об окончании 9-го класса.

Через 2 месяца, 5 января, состоялась «женская» свадьба Фатимы, а 10 января состоялась «мужская» свадьба, и Фатима переехала в село Хошчобанлы.

19-летнего Имана не взяли на воинскую службу из-за низкого роста. Он учится в одном из колледжей Сумгаита. У него есть две младшие сестры. В день трагедии отец Имана искал в Сумгаите жилье в аренду для новобрачных.

Фатима Гамбарова будет похоронена сегодня.

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