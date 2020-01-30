«На данный момент в Азербайджане нет подозрений на коронавирус».

Об этом АПА сказал заведующий сектором санитарно-эпидемического контроля Министерства здравоохранения Виктор Гасымов.

Заведующий сектором отметил, что в стране достаточно масок для защиты от коронавируса, в этом плане проблем нет: «В то же время, во всех медицинских учреждениях имеются индивидуальные средства защиты для медицинских работников. Медицинских принадлежностей и лекарственных средств тоже достаточно».

В.Гасымов отметил также, что в случае необходимости кроме Института легочных заболеваний будут задействованы Детская больница инфекционных заболеваний №7 и Клинический медицинский центр: «У нас есть возможность госпитализировать таких больных, если они будут. В соответствии с приказом министра здравоохранения, даны соответствующие указания и региональным больницам, в них выделены специальные палаты».

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